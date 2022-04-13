مدعي عام الجنائية الدولية: "أوكرانيا مسرح جريمة"

زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

وقال خان للصحافيين "أوكرانيا مسرح جريمة. إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت. علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة".

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وكانت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، أكدت أن لقطات مسجلة مصورة من بلدة بوتشا ومناطق أوكرانية أخرى تظهر كل الدلائل على أن المدنيين "استهدفوا، وقتلوا بشكل مباشر".

وأوضحت أنه يمكن المحاججة بأن هناك "سياقا عسكريا" للبنايات التي تعرضت للقصف، وهجمات المدفعية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".

واعتبر بوريل أن السلطات الروسية مسؤولة عن تلك الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق، مضيفاً: "لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي".