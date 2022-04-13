مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في نابلس
وزارة الصحة: الشاب محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) أصيب برصاصة في الصدر
قتل اليوم الأربعاء شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب مقتل "الشاب محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي مباشرة على الحادثة لكن سبق أن أعلن "تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب" في نابلس وغيرها من المدن في الضفة الغربية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قتلت صباح الثلاثاء فلسطينيًا طعن شرطيًا في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل، بحسب ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية.
وقالت الشرطة في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويّته. لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحًا النار عليه". وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم وهو فلسطيني، قُتل.
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