موسكو: واشنطن سلمت كييف أسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف
الخارجية الروسية: سلطات كييف غير قادرة على التخزين الآمن للأسلحة التي تصلها من دول الناتو.. وقد ينتهي بها الأمر في السوق السوداء
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضي بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار.
وقال سيرومولوتوف "إن هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثماني الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
وأضاف: "ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ازدادت أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وخلال الشهر والنصف الماضي سلمت واشنطن وحدها إلى كييف أسلحة بقيمة إجمالية 1.65 مليار دولار، بما فيها مئات من منظومات "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة".
وتابع الدبلوماسي أنه "من الواضح أن السلطات الأوكرانية التي لا تسيطر على أعمال المقاتلين، لا يمكنها ضمان التخزين الآمن وعدم انتشار هذه الأسلحة التي قد تقع لاحقا في الأسواق السوداء في الدول الأخرى".
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