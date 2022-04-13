لوبان: إذا انتخبت رئيسة ستنسحب فرنسا من القيادة الموحدة للناتو

أعلنت المرشحة على مقعد الرئاسة في فرنسا مارين لوبان، اليوم الأربعاء، أنها إذا انتخبت رئيسة ستسحب بلادها من القيادة الموحدة للناتو، كما قالت إنها ستقترح تقارباً بين روسيا والناتو بعد انتهاء حرب أوكرانيا.

وأضافت مارين لوبان أنها رغم عزمها الانسحاب من الناتو إذا انتخبت إلا أنها ستلتزم بالبند الخامس للحلف، كما قالت.

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وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، بحصوله على ما بين 27,6 و29,7% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية مارين لوبان التي نالت 23,5 إلى 24,7% من الأصوات.

ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19,8 و20,8 بالمئة من الأصوات.

مرشحون بصف ماكرون

بالتزامن، دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15% من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدما ببضع نقاط على لوبان التي سيواجهها في 24 نيسان/إبريل.