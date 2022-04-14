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أوكرانيا: روسيا تحشد وحدات جوية تمهيدا لمعركة الشرق

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مقاتلات روسية

أوكرانيا: روسيا تحشد وحدات جوية تمهيدا لمعركة الشرق

دبي - العربية.نت

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في ظل التحضيرات الروسية لمعركة شرق أوكرانيا، أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني اليوم الخميس أن روسيا تستكمل الاستعدادات لشن هجوم في شرق أوكرانيا عبر حشد وحدات القوات الجوية.

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وأضافت أنه يجري نقل وحدات من القوات الروسية بالمنطقة العسكرية الشرقية باستخدام السكك الحديدية من منطقة جوميل في بيلاروسيا.وأشارت الوكالة إلى أن حصار خاركيف جزئيا وقصفها ما زالا مستمرين.

في الأثناء، قتل أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، منذ بدء العملية الروسية في 24 شباط/فبراير على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

قصف مكثف

وأوضح الحاكم في مقطع مصور نشره عبر تلغرام "منذ بدء الاجتياح الروسي قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسي كثيف.

ففي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرضت المنطقة لـ34 ضربة أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى على ما أوضح الحاكم.

وخاركيف ثاني مدن أوكرانيا كانت تسكنها نحو 1,5 مليون نسمة قبل الحرب وتقع على بعد أربعين كيلومترا تقريبا من الحدود الروسية.

وشهدت قتالا عنيفا على مدى أيام عدة مع بدء الحرب في 24 شباط/فبراير لكن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر عليها.

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