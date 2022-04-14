برلمان أوكرانيا يصنف روسيا "دولة إرهابية"

قرر برلمان أوكرانيا، اليوم الخميس، تصنيف روسيا "دولة إرهابية" كما حظر استعمال رموز تستخدمها القوات الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن الرمزين المحظورين هما "Z" و"V" وأضافت "تم تصنيف روسيا دولة إرهابية يستهدف نظامها السياسي الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني وممارسة التدمير والقتل الجماعي للمواطنين الأوكرانيين وارتكاب جرائم دولية ضد الإنسانية واستخدام أساليب محظورة في الحرب وتدمير البنية التحتية".

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كما صوّت البرلمان الأوكراني على قرار يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية" بحسب حسابه على تلغرام.

وأشار النص الذي أقر بغالبية 363 صوتا إلى أن "أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكراني بشكل منهجي وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل".

يذكر أن منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، لم يتوقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الغرب عن اتهام روسيا بتنفيذ إبادة جماعية وارتكاب مجازر في المدن الأوكرانية.