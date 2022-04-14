بريطانيا: روسيا تنتهج عقيدتها العسكرية التقليدية في أوكرانيا

مع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المراكز الحضرية في أوكرانيا تتعرض لهجمات عشوائية متكررة من قبل الروس.

ورأت في إفادة يومية عن العمليات العسكرية، اليوم الخميس، أن روسيا تعود إلى "عقيدتها العسكرية التقليدية"، وذلك بالجمع بين الضربات الصاروخية والمدفعية وتركيز القوات لشن هجوم، مشيرة إلى أن الدفاع الأوكراني المتواصل عن مدينة ماريوبول (جنوب شرق البلاد) يحد من حركة أعداد كبيرة من القوات والمعدات الروسية

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tmpiigcR8c — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2022

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هجوم جديد

كما أضافت أنه من المحتمل استهداف روسيا لكراماتورسك وكوستيانتينيفكا شرقا.

كذلك، حذرت من احتمال أن تقوم القوات الروسية بضرب القوات الأوكرانية "استعدادا لشن هجوم جديد"..

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت أعلنت أمس السيطرة على ميناء ماريوبول بالكامل وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن الميناء البحري التجاري حريه بالكامل من مسلحي "آزوف".

التركيز على الشرق

يأتي ذلك، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ50 حيث تشتد المعارك شرقا، وسط معلومات استخباراتية حول حشد روسي كبير في الشرق الأوكراني.

وفي السياق، أكد مراسل العربية/الحدث اليوم أيضا أن روسيا تستعد لهجوم على عدة مدن شرقا، مشيراً إلى أن القوات الانفصالية تتقدم نحو الغرب ولو بشكل بطيء.

يشار إلى أن موسكو كانت بدأت المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية مطلع الشهر الجاري، حيث ركزت جهودها على المنطقة الشرقية من أوكرانيا التي تضم جمهوريتي دونيتسك ولغانسك الانفصاليتين المعترف بهما من موسكو فقط، فيما سحبت قواتها من محيط العاصمة كييف والمناطق الشمالية.