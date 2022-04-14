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عتاد ضخم وتدريب على مسيرات فتاكة..دعم أميركي جديد لكييف

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FILE PHOTO: FILE PHOTO: Ukranian servicemen stand in the village of Lukyanivka outside Kyiv, as Russia's invasion of Ukraine continues, Ukraine, March 27, 2022. REUTERS/Marko Djurica/File Photo/File Photo
قوات أوكرانية (أرشيفية- رويترز)

عتاد ضخم وتدريب على مسيرات فتاكة..دعم أميركي جديد لكييف

دبي- العربية.نت

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في استمرار للدعم الغربي لاسيما الأميركي لأوكرانيا من أجل صد القوات الروسية، أعلن البنتاغون أن حفنة جديدة من المساعدات في طريقها إلى القوات الأكرانية.

فقد أكد مسؤول رفيع في البنتاغون أن واشنطن تزود القوات الأوكرانية بكميات "ضخمة" من العتاد، للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

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كما أضاف أن بلاده "ملتزمة بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأوكرانية قريبا جدا"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مساء أمس.

وأشار المسؤول الذي لم تذكر الوزارة اسمه إلى أن هناك نحو 30 دولة أخرى تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا بكميات مختلفة، مضيفا أن العديد من الدول قدمت أسلحة وأنظمة "يعرف الأوكرانيون كيفية استخدامها ويستخدمونها بشكل فعال".

دبابة روسية مدمرة في بلدة بوروديانكا شمال غربي كييف (فرانس برس)
دبابة روسية مدمرة في بلدة بوروديانكا شمال غربي كييف (فرانس برس)

تدريب على الدرون

إلى ذلك، أوضح أن البنتاغون يدرس خيارات دعم أخرى تتعلق بكيفية تدريب المزيد من القوات الأوكرانية على استخدام طائرات بدون طيار Switchblade التي قدمتها أميركا سابقا للجيش الأوكراني.

كما لفت إلى أن تلك التدريبات المستقبلية قد تتم عبر القوات الأميركية التي انتشرت خلال الأشهر الماضية في بعض الدول الأوروبية، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن البنتاغون يبحث أيضاً تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة أسلحة أخرى، إلى جانب التدريبات التي تلقتها مجموعات أوكرانية سابقا في الولايات المتحدة.

وكان مسؤول آخر في وزارة الدفاع الأميركية كشف الأسبوع الماضي أن "عدداً قليلاً من الأوكرانيين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة، واغتنموا الفرصة للتدرب لبضعة أيام، على طائرات "سويتش بلايد" التي لا يعرفها الجيش الأوكراني."

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، أغدقت الدول الغربية المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية على كييف، مصطفة ضد موسكو.

كما دعمت الجيش الأوكراني بالدفاعات الجوية والمضادات والدبابات والعتاد العسكري، باستثناء الطائرات الحربية، رغم مطالبة السلطات الأوكرانية بها، خوفا من توسع الصراع بما لا يحمد عقباه.

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