البنتاغون: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال 24 ساعة

في استمرار للدعم الغربي لاسيما الأميركي لأوكرانيا من أجل صد القوات الروسية، كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن مساعدات عسكرية جديدة ستسلم لكييف خلال 24 ساعة.

فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد تخصيص ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا عسكرياً.

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وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد مساء أمس، لنظيره الأوكراني، التزام واشنطن بدعم كييف أمنيا واقتصاديا لمواجهة روسيا.

هذا وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق، أن حفنة جديدة من المساعدات في طريقها إلى القوات الأوكرانية.

كميات ضخمة من العتاد

فقد أكد مسؤول رفيع في البنتاغون أن واشنطن تزود القوات الأوكرانية بكميات "ضخمة" من العتاد، للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

كما أضاف أن بلاده "ملتزمة بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأوكرانية قريبا جدا"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، الأربعاء.

إلى ذلك، أوضح أن البنتاغون يدرس خيارات دعم أخرى تتعلق بكيفية تدريب المزيد من القوات الأوكرانية على استخدام طائرات بدون طيار Switchblade التي قدمتها أميركا سابقا للجيش الأوكراني.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، أغدقت الدول الغربية المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية على كييف، مصطفة ضد موسكو.

كما دعمت الجيش الأوكراني بالدفاعات الجوية والمضادات والدبابات والعتاد العسكري، باستثناء الطائرات الحربية، رغم مطالبة السلطات الأوكرانية بها، خوفا من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.