إيطاليا: لا يمكن الجزم بحصول إبادة جماعية في أوكرانيا

في موقف معارض لتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، والتي أثارت ارباكا لدى الحلفاء وفي طليعتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام قليلة، أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة أنها لا يمكن الجزم بحصول إبادات جماعية على أيدي القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو إنه من السابق لأوانه الحديث عن إبادة جماعية ارتكبتها القوات الروسي.

مادة اعلانية

لا أدلة

كما أضاف "الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية جلية أمام أعين الجميع، ولكن ليس لدينا العناصر للتحقق مما إذا كانت إبادة جماعية بالفعل"، بحسب ما نقلت وكالة نوفا.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بلاده كانت من بين "الأوائل في العالم الذين طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقق مما إذا كانت هناك جرائم حرب

اشتداد الصراع

إلى ذلك، رجح أن يشتد الصراع في الشرق الأوكراني، معربا عن أمله بحصول وقف لإطلاق النار خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد أن بلاده مستعدة لتكون ضامنًا لاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا.

كذلك شدد على وجوب العمل على وقف القتال، عبر إعادة تنشيط عملية الحوار المباشرة بين الجانبين التي بدأتها تركيا قبل أسابيع، والتي توقفت "بعد المشاهد الرهيبة لبوتشا" وفق تعبيره، علما أن المفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني لا تزال مستمرة عبر الانترنت، رغم صعوبتها، بحسب ما أكد الطرفان سابقا.

اتهامات بايدن

يذكر أن الحديث عن إبادات جماعية كانت طفا إلى السطح مطع الشهر الحالي، بعد أن صعقت مشاهد العثور على مقابر جماعية وجثث ملقاة في الشوارع العام، فيما اتهمت موسكو كييف بتلفيف وفبركة تلك الأخبار، بهدف تشويه سمعتها.

إلا أن بادين، وجه مباشرة الاتهامات إلى سيد الكرملين، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتينر بارتكاب جرائم ومجازر وإبادات جماعية، ما أحرج بعض الحلفاء، كفرنسا وألمانيا. ففيما اعتبر ماكرون أنه لا يوافق سيد البيت الأبيض بهذا التوصيف، أكد المستشار الألماني أن التصعيد الكلامي لا يخدم تهدئة الصراع بين البلدين، والذي بات قاب قوسين من دخول شهره الثالث، وسط توقعات بأن تطول الأزمة أشهرا عدة بعد!