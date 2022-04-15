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روسيا تحبط هجوماً قرب موسكو.. وتعتقل 4 من تحرير الشام

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عناصر من الشرطة الروسية في موسكو - رويترز

روسيا تحبط هجوماً قرب موسكو.. وتعتقل 4 من تحرير الشام

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، أنها أحبطت هجوما إرهابيا على قاعدة عسكرية في مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي عن اعتقال 4 عناصر من "هيئة تحرير الشام" حاولوا تنفيذ هجوم "إرهابي" قرب العاصمة، وفق ما نقلته وكالة (تاس) للأنباء.

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وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في فبراير الماضي، عن إحباط هجوم إرهابي في كالوغا، كان يتم إعداده بتوجيه من مسلحي تنظيم "داعش".

كما أوضح الجهاز الأمني في بيان حينها، أن الهجوم المحبط "تم تدبيره من قبل مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى".

من مقاطعة كالوغا الروسية - رويترز
من مقاطعة كالوغا الروسية - رويترز

وتمت خلال العملية مصادرة مكونات عبوة ناسفة ومتفجرات وذخائر في مخبأ بالمنطقة المجاورة لعنوان السكن الذي استأجره الجاني.

كما عثر رجال الأمن في هاتفه المحمول على مراسلات مع عناصر من تنظيمات إرهابية.

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