روسيا: تدمير كتائب القوميين بأوكرانيا على رأس أولوياتنا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تدمير كتائب القوميين في أوكرانيا يعد مهمة ذات أولوية بالنسبة لروسيا.

وقال "المهمة الرئيسية هي تحرير أوكرانيا من هذه الكتائب القومية قبل كل شيء"، مبيناً أن العملية الروسية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدا وسيتم تنفيذها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

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كما أشار إلى أن "المكان الذي لا تأخذ فيه الكتائب القوميين السكان المدنيين كرهائن، وحيث لا تطلق النار على المنشآت الاجتماعية، والبيوت، هناك يمكن إقامة حياة يعمها السلام".

كذلك أوضح أن تلك الأماكن التي تقوم فيها كتائب القوميين بما ذكره، يوجد معارك شرسة، وكل شيء يعرضونه للدمار، حسب تعبيره.

يشار إلى أن كتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني، والتي تقاتل وتدافع بشراسة عن مدينة ماريوبول الساحلية، دأبت موسكو على اتهامها بالتطرف وتعتبرها ميليشيا من النازيين الجدد.

وكتيبة أزوف أنشئت عام 2014، في بداية الحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، وتم دمجها لاحقاً في الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية.

كما أخذت اسمها من بحر أزوف في ميناء ماريوبول، ومقاتلوها مدربون، ولكنها تثير الجدل لأنها تتكون من قوميين ويمينيين متطرفين. ووجود هذه الكتيبة كان إحدى الحجج التي تذرعت بها روسيا للهجوم على كييف.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول هدفاً استراتيجياً لروسيا، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.