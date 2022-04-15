كييف: 7 قتلى بنيران روسية على حافلات إجلاء بخاركيف

قتل سبعة مدنيين وجرح 27 آخرون بنيران روسية على حافلات للإجلاء في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، كما أعلن مكتب النائب العام الأوكراني، اليوم الجمعة.

فقد أكد مكتب النائب العام على تطبيق تلغرام، أن جنوداً روسيين أطلقوا النار أمس على حافلات إجلاء تقل مدنيين في منطقة بوروفا التابعة لخاركيف.

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وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أعلنت أنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم، في إطار محاولات إجلاء المواطنين المقيمين في المدن المحاصرة.

فتح طرق الإجلاء

كما أضافت فيريشتشوك أنه سيتم محاولة فتح طريق إجلاء مجددا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي واجهت هجمات روسية منذ الأيام الأولى للحرب، مضيفة أن السكان الذين لا يزالون في المدينة سيتمكنون من مغادرتها باستخدام سيارات خاصة.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح ممرات إنسانية من مدن بيرديانسك وتوكماك وإنيرهودار وسفرودونتسك.

إجلاء أكثر من ألفي شخص

في موازاة ذلك، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إجلاء 2557 شخصا في المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية.

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فر أكثر من 11 مليون مدني سواء إلى خارج البلاد أو داخلها، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

فيما لا يزال الوضع في ماريوبول الأكثر سوءا، وسط مناشدات دولية بالسماح لآلاف المدنيين العالقين في المدينة المحاصرة التي باتت تفتقر إلى أبسط المقومات الحياتية، بالخروج.

وكانت عدة عمليات إجلاء سابقة من تلك المدينة المطلة على بحر آزوف، والتي شكلت هدفا استراتيجيا للقوات الروسية، فشلت في السابق.