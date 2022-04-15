محملة بالحبوب والحديد.. 22 سفينة تركية عالقة قرب أوكرانيا

أعلنت تركيا عن وجود 22 سفينة تركية محملة بالحبوب والحديد عالقة على شواطئ أوكرانيا، مؤكدة أنها تبذل جهدا لإعادتها.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، الجمعة: "لدينا 22 سفينة تنتظر على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا، معظمها مملوكة لأتراك، وهناك أيضا سفن ترفع العلم التركي. نحتاج لنقل تلك السفن من هناك".

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كما أشار إلى أنهم أجروا مشاورات مع سفير كييف بأنقرة بخصوص جلب تلك السفن من هناك، مضيفا: "في البداية كان هناك أكثر من 200 من أفراد الطواقم على متن تلك السفن، قمنا بإجلاء بعضهم، 90 منهم لازالوا موجودين هناك، لكنهم لم يطلبوا الإجلاء، ولا يريدون مغادرة سفنهم"، وفق ما نقلته وكالة (الأناضول).

تنتظر منذ 50 يوماً

وأوضح أن "تلك السفن محملة بكميات من الحبوب وزيت عباد الشمس والحديد، حيث لا تزال تنتظر هناك منذ ما يقرب من 50 يوما".

كما لفت إلى أنهم على اتصال دائم بالبحارة الأتراك هناك، ويواصلون المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا بخصوص أمن وسلامة السفن التركية وطواقمها.

وأشار إلى أن هناك حوالي 100 سفينة في المنطقة تتبع لعدة دول، ويتعين إخراج تلك السفن من هناك، أو وقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن موسكو أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي الجارة الغربية مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهددا لأمنها. كما طالب الكرملين مرارا بوقف توسع الناتو شرق أوروبا، ورفض ضم أوكرانيا إليه.

وقد استنفرت تلك الهجمات العسكرية التي أتت بعد أيام من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني، المجتمع الدولي برمته، وأدت إلى فرض حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو.