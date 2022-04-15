مناشدة أممية للوصول إلى العالقين بمناطق القتال في أوكرانيا
مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني لليوم الـ51 على التوالي، طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بإفساح المجال لها للوصول إلى الأوكرانيين العالقين في مناطق القتال، محذرة من أن المحاصرين يموتون جوعاً.
ويفيد برنامج الأغذية العالمي الذي يدير عمليات لتوزيع المساعدات في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أنه أوصل مساعدات غذائية إلى 1.4 مليون شخص، وفق فرانس برس.
فيما لم يسمح له بالوصول إلى مناطق القتال، بما في ذلك مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب التي يحاصر الجيش الروسي سكانها البالغ عددهم 100 ألف، وميكولايف الواقعة شرق أوديسا والتي تتعرض للقصف.
من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان: "ندعو الجميع لتمكيننا من الوصول إلى الناس في المدن المحاصرة".
2.3 مليون
كما أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه يستعد لإيصال الغذاء إلى 2.3 مليون شخص الشهر الجاري، لكنه يحتاج إلى ممرات آمنة.
وتوزع الوكالة الغذاء على سكان المناطق المحيطة بكييف التي انسحب منها الجيش الروسي على غرار بوتشا وإربين.
كذلك نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا، فيما "انهارت" سلاسل الإمداد التي تزود السكان بالغذاء "في العديد من المناطق"، بحسب الوكالة.
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