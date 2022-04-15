روسيا تؤكد غرق الطراد موسكفا.. والبنتاغون: ضربة موجعة

بعد جدل كبير، حسمت وزارة الدفاع الروسيةمصير السفينة الحربية موسكفا، مؤكدة مساء الخميس غرقها أثناء سحبها إلى الميناء متأثرة بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وأوضحت الوزارة أن الطراد الحربي فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله، ليغرق إثرها في بحر هائج.

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إجلاء الطاقم

كما لفتت إلى أن طاقم الطراد أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غرق الطراد الحربي ضربة موجعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أفاد في وقت سابق اليوم أن السفينة طافية ولم تغرق.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الخميس، أن انفجارا واحداً على الأقل حدث في السفينة، لافتاً إلى عدم إمكانية تأكيد إصابتها بصاروخ.

تصريحات متضاربة

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الطراد الذي يعد قائد أسطول البحر الأسود الروسي لم يغرق، مضيفة أن الانفجارات التي اندلعت على متنه أمس الأربعاء توقفت.

كما أضافت أنه "تم احتواء بؤرة الحريق، لم تعد هناك ألسنة لهب، لافتة في الوقت عينه إلى أن انفجارات الذخيرة توقفت أيضا.

استهدافه بصاروخ

في المقابل، أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد، وأعلن الجيش الأوكراني في بيان على حساباته على مواقع التواصل، أنه استهدف السفينة بصاروخ من طراز "نبتون".

كما أشار إلى أن موسكفا بدأت بالغرق بعد انفجار الذخائر على متنها، وإصابتها بأضرار جسيمة.

يذكر أن هذا الطراد الحربي كان نال شهرة في بداية العملية الروسية، عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إلى طاقم السفينة عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن "يذهب إلى الجحيم" بعد أن دعاهم للاستسلام.