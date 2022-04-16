إيطاليا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

قررت إيطاليا حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من يوم غد الأحد، تماشياً مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب السفن التي ترفع العلم الروسي، سيغطي الحظر أيضا السفن التي تم تغيير أعلامها بعد 24 فبراير، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وكالة الأنباء الإيطالية.

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كذلك، ينبغي أن تغادر السفن الراسية في الموانئ الإيطالية فور "استكمال أنشطتها التجارية" ، بحسب الوكالة.

حظر شراء الفحم الروسي

وفي الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا، حظر الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية من شراء الفحم والصخر الزيتي من روسيا، لكنه أرجأ الإجراء حتى أغسطس 2022.

كما حظر النقل البري الذي تديره الشركات الروسية والبيلاروسية عبر أراضيها وأغلق الموانئ أمام روسيا.

لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الـ27 لفرض أي عقوبات تتعلق بالغاز أو النفط، لاسيما أن الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر لا تزال تحجم عن إضافته إلى قائمة الحظر.

آلاف العقوبات الأوروبية والأميركية

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير، حقق الكرملين أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد، بحسب ما أكد سابقاً بوريل.

لذا تتمسك كييف بمطلب حظر النفط والغاز، من أجل تجفيف موارد الروس، على الرغم من آلاف العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت على موسكو منذ نحو شهرين.

وفي 24 فبراير، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد طلب المساعدة من زعماء جمهوريتين انفصاليتين في دونباس.

وشدد على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وهدفها الوحيد هو نزع السلاح ونزع السلاح في البلاد.