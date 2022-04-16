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روسيا: بريطانيا تؤجج عمداً الوضع في أوكرانيا

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من جولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني في كييف في 9 أبريل 2022 - رويترز

روسيا: بريطانيا تؤجج عمداً الوضع في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن السلطات البريطانية تتعمد تأجيج الوضع في أوكرانيا باستمرارها من خلال إمداد كييف بأسلحة فتاكة وتنسيق جهودها مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وقالت إنه من غير المقبول أن تدفع لندن حلفاءها الغربيين، بل ودول أخرى كذلك، إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وصفتها بأنها "تأتي بنتائج عكسية"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

قائمة الممنوعين

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أدرجت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا، ردا على العقوبات البريطانية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في 24 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب، ما استتبع استنفارا أمنيا في أوروبا، ودعما لكييف بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية.

فقد أرسلت الدول الأوروبية صواريخ وأنظمة دفاعية وأسلحة وآليات، إلا أنها لم ترسل طائرات أو سلاحا "نوعيا" هجوميا.

إلا أن بريطانيا كان لها الموقف الأشد ضد الروس، فقد فرضت سلسلة عقوبات ضخمة تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية، كما منعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو.

كذلك اعتبرت بريطانيا أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون.

وطالت عقوباتها عدداً واسعا من الأثرياء والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد.

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