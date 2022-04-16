على وقع القصف.. زيلينسكي يعقد اجتماعات لإعمار أوكرانيا

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية على الجارة الغربية، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولين ومهندسين معماريين، السبت، لمناقشة مشكلات البنية التحتية الناتجة عن الحرب.

وقال مسؤولون، السبت، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة خطط أعمال الترميم في كييف وشتى أنحاء البلاد.

مادة اعلانية

جاء ذلك، فيما استأنفت القوات الروسية، السبت، هجماتها المتفرقة على كييف وغربي أوكرانيا ومناطق أخرى.

من جهته، أشار فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن شخصا لقي مصرعه وأصيب عدة آخرين في هجمات صاروخية على العاصمة صباحا. وأضاف أن المسعفين حاولوا إنقاذ حياة المصابين.

كما شدد على أن "كييف كانت ولا تزال هدفا للمعتدي"، في إشارة إلى القوات الروسية.

إلى ذلك، سُمع دوي انفجارات في وقت سابق اليوم في مدينة لفيف في الغرب، لكن لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

في حين أعلن دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا عبر تليغرام، أن شخصا قتل وأصيب آخر الليلة الماضية في هجوم على قرية صغيرة بالقرب من بولتافا، عاصمة المنطقة.

وكانت موسكو أعلنت أمس أيضا، قصف مصنع لتصنيع وإصلاح الصواريخ المضادة للسفن قرب كييف، بصواريخ كروز.

فيما توعدت بمزيد من الغارات إذا استمرت بعض الضربات الأوكرانية باستهداف أراضيها. علما أن تلك التحذيرات الروسية أتت بعد يوم على غرق إحدى أضخم السفن الروسية في البحر الأسود، بعد أن أكدت القوات الأوكرانية استهدافها بصاروخين، وهو ما نفته حتى الآن موسكو.

يذكر أن الجيش الروسي كان هدد يوم الأربعاء الماضي بقصف مراكز قيادية ورسمية في كييف إذا استمرت القوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناتشينكوف حينها أنه إذا استمرت ما وصفها بالمحاولات التخريبية الأوكرانية على أهداف في أراضي روسيا، فإن بلاده ستنفذ ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن"، وفق تعبيره.