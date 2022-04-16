فيديو لناجين من حادثة غرق الطراد الروسي "موسكفا"

بعد غرق السفينة الروسية الأشهر في البحر الأسود، نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصوّرا يظهر، بحسب ما قالت، لقاء بين قائد البحرية وناجين من حادثة غرق الطرّاد "موسكفا" في البحر الأسود.

ويظهر في هذا الفيديو الذي يمتدّ على حوالى ثلاثين ثانية رجال يرتدون زيّ البحرية مصطفين في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوّات البحرية نيكولاي إييفمينوف.

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كما جاء في بيان موجز صادر عن الوزارة أن "رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف وقائد الأسطول في البحر الأسود التقيا طاقم الطرّاد موسكفا في سيباستوبول"، في شبه جزيرة القرم.

سيستمرون في الخدمة

وأبلغ الأميرال "طاقم الطرّاد بأن الضبّاط والمؤهّلين والبحّارة سيستمرّون في الخدمة في صفوف البحرية".

هذه التسجيلات الأولى التي تظهر أعضاء يقال إنهم من طاقم "موسكفا" بعد غرق السفينة الخميس.

روايات متضاربة

وتؤكّد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم عن انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

وأعلنت روسيا عن إجلاء الطاقم قبل الحادث من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا. فيما اعتبر البنتاغون أن غرق موسكفا ضربة موجعة لروسيا ستؤثر على أسطولها.