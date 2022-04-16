.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لناجين من حادثة غرق الطراد الروسي "موسكفا"

  • الخط
سفينة موسكفا الحربية الروسية (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة موسكفا الحربية الروسية (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

فيديو لناجين من حادثة غرق الطراد الروسي "موسكفا"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد غرق السفينة الروسية الأشهر في البحر الأسود، نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصوّرا يظهر، بحسب ما قالت، لقاء بين قائد البحرية وناجين من حادثة غرق الطرّاد "موسكفا" في البحر الأسود.

ويظهر في هذا الفيديو الذي يمتدّ على حوالى ثلاثين ثانية رجال يرتدون زيّ البحرية مصطفين في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوّات البحرية نيكولاي إييفمينوف.

كما جاء في بيان موجز صادر عن الوزارة أن "رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف وقائد الأسطول في البحر الأسود التقيا طاقم الطرّاد موسكفا في سيباستوبول"، في شبه جزيرة القرم.

سيستمرون في الخدمة

وأبلغ الأميرال "طاقم الطرّاد بأن الضبّاط والمؤهّلين والبحّارة سيستمرّون في الخدمة في صفوف البحرية".

هذه التسجيلات الأولى التي تظهر أعضاء يقال إنهم من طاقم "موسكفا" بعد غرق السفينة الخميس.

روايات متضاربة

وتؤكّد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم عن انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

وأعلنت روسيا عن إجلاء الطاقم قبل الحادث من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا. فيما اعتبر البنتاغون أن غرق موسكفا ضربة موجعة لروسيا ستؤثر على أسطولها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كييف: لا صحة لسيطرة القوات الروسية على ماريوبول كييف: لا صحة لسيطرة القوات الروسية على ماريوبول
اكتشف المزيد