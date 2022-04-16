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مكبلاً ومتعباً.. زوجة حليف بوتين الأسير تعرض صوره

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زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك (أرشيفية- رويترز)
زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك (أرشيفية- رويترز)

مكبلاً ومتعباً.. زوجة حليف بوتين الأسير تعرض صوره

دبي- العربية.نت

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عارضة صوره مكبل الأيدي خلفها، وآثار التعب والضرب أيضا بادية عليه، ناشدت زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، الموالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وقع بين أيدي القوات الأوكرانية قبل أيام، إطلاق سراحه.

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فقد أكدت أوكسانا مارشينكو، النجمة التلفزيونية السابقة التي استضافت برنامج "X-Factor Ukraine" ، أن زوجها الثري تعرض للضرب و الاضطهاد لأسباب سياسية، مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا التدخل للإفراج عنه.

تعذيب جسدي ونفسي

وقالت في مؤتمر صحفي من موسكو مساء أمس الجمعة، متوجهة لزيلينسكي، بحسب ما نقلت رويترز: "أطلب منك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن زوجي"

زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك (أرشيفية- رويترز)
زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك (أرشيفية- رويترز)

كما اعتبرت أن زوجها البالغ من العمر 67 عاما "يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية، خلافًا لما تنص عليه القوانين الأوكرانية والدولية أيضا"، وفق قولها. وأكدت ألا شك لديها على الإطلاق بأنه تعرض للضرب، والتعذيب الجسدي والنفسي.

يشار إلى أن الملياردير الأوكراني كان اعتقل مطلع الأسبوع إثر خروجه من مكان "إقامة جبرية" فرضتها القوات الأوكرانية عليه.

فيما عرض لاحقا زيلينسكي مبادلة هذا السياسي الموالي لموسكو، والملقب حتى بيد بوتين اليمني، بأسرى أوكران.

إلا أن روسيا ردت سلبا على هذا العرض، وأكد الكرملين يوم الأربعاء الماضي أن "ميدفيدشوك مواطن أوكراني وسياسي أجنبي"!

يشار إلى أن كييف كانت أعلنت اعتقال مئات من وصفتهم بـ "الخونة" من بين صفوفها العسكرية والسياسية أيضا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي، مؤكدة أنهم سيحاسبون وتنزل بهم أشد العقوبات.

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