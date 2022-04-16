منها مؤسسة الأزهر.. دور المؤسسات الدينية على طاولة "الندوة"

يبحث برنامج "الندوة" في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، في موضوع الإصلاح الديني لدى المسلمين ودور المؤسسات الدينية التاريخية، ومنها مؤسسة الأزهر، ودورها اليوم في الإصلاح أو التجديد الديني، ومسألة النص والعقل في قضية الإصلاح والتجديد.

ويناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد عطية عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

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بدوره، يرى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أن مؤسسة الأزهر تحتاج إلى مزيد من التجديد الديني، والعالم الإسلامي في حاجة إلى ما يسمى بفقه الدولة، ولغة التراث الإسلامي القديمة لا تصلح للخطاب الديني الحالي.

فيما لفت الدكتور أحمد عطية إلى أن الفصل بين التشريع الإسلامي والدولة جريمة، وأن التجديد الديني يُغلق الباب في وجه المتشددين، وشدّد على وجوب أن تعمل تحت إشراف الدولة.