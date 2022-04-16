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واشنطن: ندعو الجميع للحفاظ على الوضع التاريخي في القدس

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قوات الجيش الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى في القدس - رويترز
قوات الجيش الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى في القدس - رويترز

واشنطن: ندعو الجميع للحفاظ على الوضع التاريخي في القدس

دبي - العربية.نت

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في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" بعد إصابة أكثر من 150 شخصا في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

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إلى هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية".

الدعوة لخفض التوتر

كما أضاف "ندعو الفلسطينيين والمسؤولين الإسرائيليين إلى العمل على نحو تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

وجرح أكثر من 150 فلسطينيا الجمعة في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

تعزيزات إلى الضفة

يذكر أن هذا التصعيد أتى بعدما أرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية، وعززت الجدار الفاصل معها عقب أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

كما جاءت تلك الاشتباكات بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين أمس الخميس، عقب شن القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين شمال الضفة المحتلة.

وغالبا ما يشهد الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة منذ 1967، صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

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