عسكريتاريا.. كيف ظهرت الدبابات في ميادين القتال؟

تقدم الحلقة التاسعة من برنامج عسكريتاريا عرضا للشراكة الاستراتيجية بين بوينغ وشركة سامي السعودية، كما تستضيف الحلقة الكولونيل ديفيد دي روش العقيدُ بالجيشِ الأميركيِّ وأستاذُ الدراساتِ الاستراتيجيةِ في كليةِ الدفاعِ الوطنيّ لمناقشة انتعاش سوق السلاح العالمي على أثر الحرب الأوكرانية.

بعدها يقدم البرنامج عرضا لنظام IBCS الذي ينتظر الجيش الأميركي الحصول عليه من شركة نورثروب غرومان ثم ينتقل للحديث مع الضيف اللواء ركن طيار عبدالله الفودري القائد السابق للقوات القوية الكويتية للحديث عن استلام تحديث القوات الجوية الكويتية واستلام الكويت للطائرتي تايفون.

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ويقدم البرنامج نبذة عن ظهور الدبابات في ميادين القتال وكيف غيرت تاريخ الحروب؟

وفي الفقرة الأخيرة يقدم البرنامج شرحا لاتفاقية السماوات المفتوحة.