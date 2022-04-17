عسكريون يتبعون حكومة أفغانستان السابقة يحاربون ضد الروس بأوكرانيا

ذكرت شبكة طلوع نيوز الأفغانية، في تقرير لها أن "مجموعة من القوات العسكرية والأمنية الأفغانية التي تدربت في حكومة أشرف غني على أيدي خبراء أميركيين وبريطانيين في مجال مختلف التخصصات العسكرية والاستخباراتية، تم إرسالها إلى أوكرانيا للمشاركة بالحرب ضد القوات الروسية".

وجاء في تقرير الشبكة الأفغانية: "بالتزامن مع سقوط حكومة أشرف غني، فقد دخل جزء من القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني إلى البلدان المجاورة لأفغانستان كلاجئين عاديين، ولكن في إطار التنظيم السابق، حافظوا على اتصالاتهم مع ضباط الارتباط الأميركيين والبريطانيين".

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وفقًا لطلوع نيوز: "فقد استدعي على مدار الشهر الماضية عدد كبير من هؤلاء الجنود الأفغان من بلدان مختلفة، ليتم إرسالهم إلى أوكرانيا نظرا لحاجة هذا البلد إلى قوات مدربة من مختلف التخصصات العسكرية والاستخباراتية".

وأضافت الشبكة الأفغانية: "وفي هذا الصدد، تم إنشاء شبكة نشطة من قبل قوات الجيش الأفغاني السابقة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لتجنيد متطوعين من بين اللاجئين الأفغان والمواطنين المقيمين في أفغانستان، الراغبين في المشاركة في الحرب إلى مقابل تلقي راتب".