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مالي.. مقتل 12 إرهابيا بينهم فرنسي تونسي

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عناصر تابعة للجيش المالي
عناصر تابعة للجيش المالي

مالي.. مقتل 12 إرهابيا بينهم فرنسي تونسي

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش المالي مساء السبت أنه قضى على نحو "12 إرهابيا" بينهم عنصر فرنسي-تونسي، وذلك في غارتين جويتين نفذتا الخميس في وسط مالي.

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وقالت قيادة الأركان في بيان إن القوات المسلحة المالية "حيدت عبر عمليتين جويتين في 14 نيسان/أبريل 2022 نحو 12 إرهابيا في غابة غانغيل على بعد حوالى 10 كيلومترات" من منطقة مورا.

كما أضافت "هذه الضربات أتاحت تحييد بعض من كوادر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، و"من بينهم سمير البرهان، وهو كادر إرهابي تونسي-فرنسي يتحدث الفرنسية والعربية".

وقال الجيش إنه تحرك "على أساس معلومات فنية دقيقة جدا تفيد بوجود تجمع للإرهابيين" الذين حَضَروا بحسب قوله "لرفع الروح المعنوية" لمقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و"تزويدهم دعما ماليا ولوجستيا طال انتظاره".

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