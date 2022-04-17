مالي.. مقتل 12 إرهابيا بينهم فرنسي تونسي

أعلن الجيش المالي مساء السبت أنه قضى على نحو "12 إرهابيا" بينهم عنصر فرنسي-تونسي، وذلك في غارتين جويتين نفذتا الخميس في وسط مالي.
وقالت قيادة الأركان في بيان إن القوات المسلحة المالية "حيدت عبر عمليتين جويتين في 14 نيسان/أبريل 2022 نحو 12 إرهابيا في غابة غانغيل على بعد حوالى 10 كيلومترات" من منطقة مورا.
كما أضافت "هذه الضربات أتاحت تحييد بعض من كوادر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، و"من بينهم سمير البرهان، وهو كادر إرهابي تونسي-فرنسي يتحدث الفرنسية والعربية".
وقال الجيش إنه تحرك "على أساس معلومات فنية دقيقة جدا تفيد بوجود تجمع للإرهابيين" الذين حَضَروا بحسب قوله "لرفع الروح المعنوية" لمقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و"تزويدهم دعما ماليا ولوجستيا طال انتظاره".
-
تركيا.. تظاهرات ضد حل جمعية مدافعة عن حقوق النساءتظاهر المئات السبت في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وأنقرة رفضا لتهديدات بحل واحدة من أكبر جمعيات حقوق المرأة في البلاد، متهمة بـ"أنشطة ضد القانون ... العرب والعالم
-
الاستسلام أو الموت.. روسيا تعرض آخر مهلة في ماريوبولبعدما أعلنت موسكو أنها طهرت ماريوبول من كامل القوات الأوكرانية، عرضت وزارة الدفاع الروسية على القوات الأوكرانية التي ما زالت تقاتل في ماريوبول ... العرب والعالم
-
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي جديدأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، ... العرب والعالم