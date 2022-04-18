.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكرملين: مواقف أوكرانيا غير متسقة في محادثات السلام

  • الخط
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز).
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (أرشيفية من رويترز).
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: مواقف أوكرانيا غير متسقة في محادثات السلام

بيسكوف: "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اتهم الكرملين، أوكرانيا، الاثنين، بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

وأضاف: "للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها".

وتابع: "الجانب الأوكراني يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات".

والأسبوع الماضي، تحدث الكرملين عن إمكانية اتخاذ "قرارات جادة" خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد المتحدث الروسي أن المفاوضات مستمرة رغم الاتهامات التي عرقلتها، قائلا "الطريق طويل".

وأضاف أن "العملية مستمرة لكنها تسير أصعب بكثير مما نريد"، مطالبا بمزيد من التحرك من الجانب الأوكراني.

احتجاجاً على الدبيبة.. إغلاق حقول وموانئ نفطية وتوقعات بانهيار الإنتاج المغرب العربي الأزمة الليبية احتجاجاً على الدبيبة.. إغلاق حقول وموانئ نفطية وتوقعات بانهيار الإنتاج

وأرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة". وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المولدات الكهربائية الاحتياطية للحرم المكي لم تدخل الخدمة يوما.. لماذا؟ المولدات الكهربائية الاحتياطية للحرم المكي لم تدخل الخدمة يوما.. لماذا؟
اكتشف المزيد