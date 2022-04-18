الكرملين: مواقف أوكرانيا غير متسقة في محادثات السلام
بيسكوف: "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".
اتهم الكرملين، أوكرانيا، الاثنين، بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".
وأضاف: "للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها".
وتابع: "الجانب الأوكراني يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات".
والأسبوع الماضي، تحدث الكرملين عن إمكانية اتخاذ "قرارات جادة" خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد المتحدث الروسي أن المفاوضات مستمرة رغم الاتهامات التي عرقلتها، قائلا "الطريق طويل".
وأضاف أن "العملية مستمرة لكنها تسير أصعب بكثير مما نريد"، مطالبا بمزيد من التحرك من الجانب الأوكراني.
وأرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير فيما وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة". وتقاوم القوات الأوكرانية بضراوة وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا.
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