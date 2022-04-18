رجل يهاجم شرطيين بسكين قرب مقر جونسون بقلب لندن
تمت السيطرة على الرجل البالغ من العمر 29 عاماً باستخدام مسدس صاعق.. وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث الذي لم تصنفه "إرهابياً"
اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً مسلحاً بسكين واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في قلب لندن اليوم الاثنين.
وأغلقت الشرطة طريق وايتهول، الذي يضم العديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننغ ستريت، لعدة ساعات ثم أعادت فتحه.
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في أعقاب الحادث الذي وقع في هورس غاردز باريد، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.
وأضافت شرطة العاصمة لندن في بيان: "في حوالي الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاماً مسلحاً بسكين اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. جرى استخدام مسدس صاعق، وتمكن الضباط من تقييد الرجل. لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات".
وتابعت: "تم القبض عليه للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح وما زال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن. لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".
ووجّهت شرطة سكوتلانديارد نداء لتقدم شهود والإفادة بأقوالهم حول الحادثة.
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