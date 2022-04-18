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عصابات إجرامية تستغل مظاهرات السويد لاستهداف الشرطة

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Cars are seen set on fire in Rosengard district, following Quran burnings that caused riots in several Swedish towns over the Easter weekend, in Malmo, Sweden April 17, 2022. Picture taken April 17, 2022. Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
من أعمال الشغب في مالمو

عصابات إجرامية تستغل مظاهرات السويد لاستهداف الشرطة

المظاهرات المناهضة للسياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان في السويد تشهد أعمال شغب ووقوع جرحى أغلبهم من الشرطة

العربية.نت

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قالت الشرطة السويدية إنها ترى أعمال الشغب العنيفة التي هزت عدة مدن وبلدات في الدولة الاسكندنافية الواقعة شمال أوروبا، باعتبارها "جرائم خطيرة للغاية ضد المجتمع" وتشتبه في أن بعض المحتجين على صلة بعصابات إجرامية تستهدف الشرطة عن عمد.

والسويد، التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، تشهد اضطرابات واشتباكات وحرائق متعمدة وأعمال عنف منذ الخميس الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشرطة والمتظاهرين.

مظاهرة منهاضة ل راسموس بالودان في السويد
مظاهرة منهاضة ل راسموس بالودان في السويد

ما أشعل فتيل الاضطرابات كان اجتماعات عقدها السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان وحملات مخطط لها لإحراق نسخ من المصحف في جميع أنحاء البلاد.

قال أندرس ثورنبرغ مفوض الشرطة الوطنية السويدية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نشتبه في أن المتورطين في أعمال الشغب تربطهم صلات بعصابات إجرامية"، مضيفاً أن بعض هؤلاء "المجرمين" معروفون للشرطة. وتابع: "لقد كنت على اتصال مع المدعي العام لملاحقة هؤلاء الأفراد".

من جهته، قال قائد الشرطة الوطنية السويدية يوناس هايسينغ اليوم إن 26 شرطياً و14 شخصاً، من المتظاهرين أو غيرهم، أصيبوا في أعمال الشغب، وأن 20 مركبة تابعة للشرطة دمرت أو لحقت بها أضرار.

ولم يوضح المسؤول خطورة الإصابات، لكن الصحافة المحلية أكدت أنها طفيفة.

أعمال الشغب في مالمو
أعمال الشغب في مالمو
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اندلعت أحدث أعمال الشغب ليل الأحد في مالمو، ثالث أكبر المدن السويدية، حيث أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب، النار في إطارات السيارات وحطام حاويات القمامة في منطقة روسنغارد. ورشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الحشد. وأضرم مثيرو الشغب النيران في مدرسة وعدة سيارات، غير أن الأوضاع هدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وقال قائد الشرطة في المؤتمر الصحافي: "استغلت عناصر إجرامية الموقف لممارسة العنف" وهذا "لا علاقة له بالتظاهرات"، مطالباً بتوفير مزيد من الإمكانيات لقوات الأمن. وأردف: "عددنا قليل جداً. أعدادنا تتزايد ولكن ليس بنفس معدل المشاكل داخل المجتمع".

واحتجزت الشرطة 11 شخصاً إجمالاً، كما تم اعتقال ثلاثة في مدينة مالمو التي يسكنها العديد من أبناء المهاجرين، في حين لم ترد تقارير بوقوع إصابات خطيرة في الاشتباكات.

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