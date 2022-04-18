مسؤول أميركي: سنبدأ تدريب الأوكرانيين على مدافع هاوتزر

قال مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم الاثنين إن الجيش الأميركي يتوقع أن يبدأ تدريب الأوكرانيين على استخدام منظومة المدفعية هاوتزر في الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين عن الأوضاع في أوكرانيا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التدريب سيقام خارج أوكرانيا.

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وسبق للولايات المتحدة أن دربت القوات الأوكرانية في الولايات المتحدة على الطائرة المسيرة سويتش بيد.

وأضاف "القوات الروسية اضافت 11 كتيبة مقاتلة على اراضي اوكرانيا وهناك عدد آخر من الكتائب المقاتلة يستعد للعودة الى ارض المعركة".

وقال "مجموع الكتائب الروسية العاملة الآن في أوكرانيا يصل إلى 76 كتيبة.. لو سقطت ماريوبول سيتمكن الروس من تحويل 12 كتيبة اضافية من هذا الميدان الى مناطق اخرى من المعركة ".

وأضاف "هناك صعوبات يواجهها الروس في اعادة تذخير قواتهم بسبب ما صرفوا خلال المعركة وبسبب صعوبات يواجهونها مع العقوبات المفروضة على روسيا".

وقال المسؤول الأميركي "القوات الروسية قامت بحوالي 200 طلعة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث أطلقت القوات الروسية حتى الآن 1660 صاروخا على الأراضي الاوكرانية منذ بدأت المعارك (نحن الآن في اليوم 54 من الحملة العسكرية).



ويقدّر المسؤول الأميركي أن الأهداف بالأساس عسكرية مثل المخازن التابعة للقوات الأوكرانية وأغلب القصف الجوي والمدفعي الروسي يتركز على منطقة الشرق والجنوب الأوكراني.



وقال إن الأميركيين قاموا بأربع رحلات نقل أعتدة للأوكرانيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهناك شحنة إضافية خلال الساعات المقبلة.

مساعدات عسكرية جديدة

واستمرارا للدعم الغربي لاسيما الأميركي لأوكرانيا من أجل صد القوات الروسية، كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن مساعدات عسكرية جديدة ستسلم لكييف.

فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد تخصيص ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا عسكرياً.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد مساء أمس، لنظيره الأوكراني، التزام واشنطن بدعم كييف أمنيا واقتصاديا لمواجهة روسيا.

هذا وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق، أن حفنة جديدة من المساعدات في طريقها إلى القوات الأوكرانية.

كميات ضخمة من العتاد

فقد أكد مسؤول رفيع في البنتاغون أن واشنطن تزود القوات الأوكرانية بكميات "ضخمة" من العتاد، للتصدي للعملية العسكرية الروسية.

كما أضاف أن بلاده "ملتزمة بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأوكرانية قريبا جدا"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، الأربعاء.

إلى ذلك، أوضح أن البنتاغون يدرس خيارات دعم أخرى تتعلق بكيفية تدريب المزيد من القوات الأوكرانية على استخدام طائرات بدون طيار Switchblade التي قدمتها أميركا سابقا للجيش الأوكراني.