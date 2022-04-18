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دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولي يلتئم الثلاثاء لبحث التوترات في القدس

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مجلس الأمن الدولي - رويترز
مجلس الأمن الدولي - رويترز
الشرق الأوسط

دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولي يلتئم الثلاثاء لبحث التوترات في القدس

طلبت فرنسا وإيرلندا والصين والنروج والإمارات عقد هذا الاجتماع بعد موجة جديدة من العنف

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس

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أعلن دبلوماسيون، الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي يلتئم الثلاثاء المقبل لبحث التوترات في القدس.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدّة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس.

وطلبت فرنسا وإيرلندا والصين والنروج والإمارات عقد هذا الاجتماع بعدما أدّت موجة جديدة من العنف، الأحد، إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.

هذا ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي قوله، اليوم الاثنين، إن الأردن استدعى السفير الإسرائيلي لإبلاغه إدانة بلاده للتصرفات الإسرائيلية في منطقة الحرم الشريف بمدينة القدس.

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وأضاف: "استدعينا السفير الإسرائيلي وسنستدعي اليوم القائم بالأعمال لإبلاغه رسالتنا الصارمة الواضحة والتي ندين فيها التصرفات الإسرائيلية".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن سيستضيف، الخميس المقبل، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي "للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية" في القدس ومقدساتها.

وحذر الصفدي من أنه إذا لم توقف إسرائيل "هذه الإجراءات اللاشرعية وانتهاكاتها" فإنها ستتحمل مسؤولية الانفجار الذي سيأتي.

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