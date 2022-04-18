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"دون أي شروط".. أميركا مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين

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كوريا الشمالية

"دون أي شروط".. أميركا مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين

واشنطن وسيول حثتا بيونغ يانغ على العودة للمحادثات النووية

العربية.نت، وكالات

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دانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً، وطالبتا بيونغ يانج باستئناف المفاوضات الدبلوماسية، وفقاً لبيان مشترك صدر عن مبعوثي البلدين.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية سونغ كيم في سيول أن بلاده مستعدة لعقد لقاء مع مسؤولين كوريين شماليين دون أي شروط، وقال إن الولايات المتحدة لا تضمر «نوايا عدائية» لكوريا الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. كما أكد أن التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية «تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي».

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وشدد المبعوثان أن بلديهما سيتعاونان بشكل وثيق إذا قامت كوريا الشمالية بالمزيد من الاستفزازات.

وكانت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية ذكرت أنه من المقرر أن تستمر زيارة كيم لكوريا الجنوبية لخمسة أيام. ومن المتوقع أن يجري كيم خلال الزيارة لقاء بمسؤولين من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يون سوك يول لتنسيق السياسة تجاه كوريا الشمالية.

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