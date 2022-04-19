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الملك عبد الله يعود إلى الأردن بعد خضوعه لجراحة ناجحة

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الملك عبدالله الثاني (رويترز)
الملك عبدالله الثاني (رويترز)

الملك عبد الله يعود إلى الأردن بعد خضوعه لجراحة ناجحة

دبي - العربية.نت

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عاد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى بلاده بعد إجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، تكللت بالنجاح.

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وأوضح أطباء أن الملك نُقل قبل عشرة أيام إلى مستشفى متخصص في فرانكفورت بعد شعوره بآلام حادة في الظهر تطلبت جراحة عاجلة.

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن أن الملك أجرى الثلاثاء الماضي، العملية في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث قضى بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية.

يذكر أن أسباب إجراء العملية في ألمانيا، هي أن هذه الحالة من الحالات الصحية النادرة والطبيب الذي أجرى العملية هو الأول عالميا بعدد الحالات.

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