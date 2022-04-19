بريطانيا: نبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن بلاده تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.

ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، قال جونسون إن "أحد الأنظمة التي نبحثها هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات (مركبات) لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة".

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كما أضاف أن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.

يشار إلى أنه عادة ما يتم إطلاق صواريخ بريمستون من الطائرات النفاثة السريعة. وتقول شركة "إم.بي.دي.إيه" المصنعة لها إنه يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية والبحرية سريعة الحركة.

تصاعد القصف في دونباس

بالتزامن أفاد بيان عسكري بريطاني حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا باستمرار تصاعد القصف والضربات الروسية على خط المواجهة في دونباس الثلاثاء، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم للقوات الروسية.

وأضاف: "لا يزال القصف والضربات الروسية يتصاعد على خط المواجهة في دونباس بينما صد الأوكرانيون العديد من محاولات تقدم القوات الروسية"، وفق رويترز.

مشاهد من معارك بين قوات روسية وأوكرانية في دونباس

#العربية pic.twitter.com/Y573qWzjOF — العربية (@AlArabiya) April 19, 2022

كما تابع القول: "لا تزال قدرة روسيا على التقدم متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي تواجهها حتى الآن، فضلاً عن صمود القوات المسلحة الأوكرانية بروح معنوية مرتفعة".

هجوم واسع النطاق

يذكر أن روسيا شنت ليل الاثنين-الثلاثاء عشرات الغارات الجوية في الشرق الأوكراني، مع دخول النزاع في أوكرانيا مرحلة جديدة اشتدت معها حدة المعارك في منطقة دونباس.

وأكدت القوات الأوكرانية المسلحة أن القتال ازداد حدة في شرق البلاد بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت هجوماً واسع النطاق كان مرتقباً على دونباس، القلب الصناعي النابض لأوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أعاد الجيش الروسي تحديد أهداف حملته العسكرية بالتركيز على دونباس التي يسيطر عليها جزئياً منذ العام 2014 انفصاليون موالون لموسكو، وذلك بعدما انسحب من محيط العاصمة كييف مطلع الشهر الحالي.