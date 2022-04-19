تقرير: الآلاف من القوات السورية تستعد للسفر لأوكرانيا وترك الجبهات

خلال زيارته إلى سوريا في عام 2017 ، أشاد فلاديمير بوتين بالجنرال السوري الذي لعبت فرقته دورًا أساسيًا في مواجهة المتمردين بعد تحول الثورة السورية إلى صراع مسلح في البلاد. وأخبره الرئيس الروسي آنذاك أن تعاونه مع القوات الروسية "سيؤدي إلى نجاحات كبيرة في المستقبل".

والآن أعضاء فرقة اللواء سهيل الحسن هي من بين مئات المقاتلين السوريين الذين تلقوا تدريباً في روسيا والذين ورد أنهم وقعوا للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك جنود سوريون ومقاتلون سابقون ومقاتلون متمرسون قاتلوا لسنوات ضد تنظيم داعش في سوريا. وحتى الآن، يبدو أن عددًا قليلاً فقط وصل إلى روسيا للتدريب العسكري قبل الانتشار على الخطوط الأمامية وفقا لشبكة ABC News الأميركية .

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وعلى الرغم من تفاخر مسؤولي الكرملين في وقت مبكر من الحرب بوجود أكثر من 16000 طلب من الشرق الأوسط، إلا أن المسؤولين والنشطاء الأميركيين الذين يراقبون سوريا يقولون إنه لم يكن هناك حتى الآن أعداد كبيرة من المقاتلين من المنطقة ينضمون إلى الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، يقول المحللون إن هذا قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بهجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

ويعتقدون أن المقاتلين من سوريا من المرجح أن يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن عين بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد الجيش الروسي في سوريا، كقائد حرب جديد في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن البعض يتساءل عن مدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات لمحاصرة المدن أو للتعويض عن الخسائر المتزايدة.



عناصر من الجيش السوري في تل تمر(فرانس برس)

ويعتبر الجنرال دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية المتعددة في سوريا التي دربتها روسيا بينما كان يشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا بلا رحمة.

وقال أحمد حمادة المنشق عن الجيش السوري والمحلل العسكري المقيم في تركيا، إن "روسيا تستعد لمعركة أكبر" في أوكرانيا ومن المرجح أن يشارك مقاتلون سوريون.

ويقول مراقبون ونشطاء سوريا إن الروس كانوا يجندون بنشاط في سوريا لحرب أوكرانيا، لا سيما بين المقاتلين الذين تلقوا تدريبات روسية.

وأفاد رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أنه حتى الآن تم تسجيل حوالي 40 ألف شخص - 22 ألفًا في الجيش الروسي وحوالي 18 ألفًا لدى مجموعة فاغنر الروسية الخاصة.

وقال عبد الرحمن إن نحو 700 من أفراد فرقة الحسن للمهمات الخاصة والمعروفة في سوريا باسم "قوة النمر" غادروا سوريا خلال الأسابيع الماضية للقتال إلى جانب القوات الروسية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن مجموعة فاغنر تحاول تجنيد مقاتلين، معظمهم من الشرق الأوسط، للانتشار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

لكنه قال إنه لا توجد "معلومات محددة" عن أعداد المجندين.





وأخبر الجنرال فرانك ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية المتقاعد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في أوائل مارس أنه حتى الآن لا توجد سوى "مجموعات صغيرة جدًا" تحاول شق طريقها من سوريا إلى أوكرانيا، واصفًا ذلك بـ "نقطة صغيرة جدًا".

وبحسب التقرير الأميركي هناك احتمالية من أن تكون دمشق قلقة من تدفق المقاتلين السوريين إلى أوكرانيا، مما يفتح فرصًا على الخطوط الأمامية يمكن لخصومها الكثيرين استغلالها.

وفي إشارة مقلقة للحكومة السورية، قلصت روسيا بشكل كبير من عملياتها في سوريا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مع عدد أقل من الضربات الجوية التي تستهدف مواقع داعش أو المعارضة في إدلب.

وأضاف التقرير: "أي تغيير في موقف القوات الروسية أو الميليشيات الموالية للنظام يخلق ثغرات أمنية يمكن للجهات الفاعلة المناهضة للنظام استغلالها".