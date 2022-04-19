خامس صفقة تبادل أسرى.. روسيا تسلم أوكرانيا 76 شخصا

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها استعادت 60 جنديا و16 مدنيا في عملية تبادل أسرى مع موسكو، دون أن تذكر عدد الروس الذين استبدلوا في العملية.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء على تلغرام "اليوم استعدنا 60 جنديًا بينهم عشرة ضباط و16 مدنياً".

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كما أضافت أنها خامس عملية تبادل للأسرى بين البلدين منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

كعادتها في عمليات تبادل الأسرى السابقة، لم تعط تفاصيل عن عدد الروس الذين تم تبادلهم.

جاءت هذه العملية في وقت تقول أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما كبيرا جديدا في شرق البلاد.

وقالت كييف الأسبوع الماضي إنها أعادت 30 أسير حرب بأمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وعرض زيلينسكي مبادلة رجل الأعمال الموالي للكرملين فيكتور ميدفيدشوك الذي اعتقلته كييف بعد هروبه من الإقامة الجبرية بأوكرانيين تم أسرهم في روسيا.

وبثت أجهزة الأمن في كييف الاثنين مقطع فيديو لميدفيدشوك يطلب من حليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي مبادلته مقابل إجلاء مدنيين وقوات من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.