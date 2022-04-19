رداً بالمثل.. موسكو تطرد 36 دبلوماسياً أوروبياً

بعد طرد مئات الدبلوماسيين الروس من قبل دول أوروبية عدة، أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، طرد 36 دبلوماسياً بلجيكياً وهولندياً رداً على إجراء مماثل اتخذته بلجيكا وهولندا عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويشمل القرار 21 دبلوماسياً بلجيكياً و15 دبلوماسياً هولندياً، بينهم 14 موظفاً بالسفارة الهولندية في موسكو وموظفاً في القنصلية العامة الهولندية في سان بطرسبروغ (شمال غرب)، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

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كذلك، أوضحت الوزارة أن على الدبلوماسيين مغادرة روسيا في غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في 15 أبريل الجاري، أنها قررت إعلان 18 موظفا في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو شخصيات غير مرغوب فيها في أراضيها.

آلاف العقوبات

كما، كانت الدول الغربية اصطفت بقوة إلى جانب كييف منذ انطلاق تلك العملية الروسية في 24 فبراير الفائت، فارضة آلاف العقوبات التي طالت مختلف القطاعات، فضلاً عن سياسيين على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وغيرهما كثر، بالإضافة إلى أثرياء روس مقربين من الكرملين.

طرد دبلوماسيين

يشار إلى أن دولا أوروبية طردت أكثر من 300 من موظفي السفارات الروسية منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

في المقابل، صعدت روسيا ردها في الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من جمهورية التشيك وبلغاريا والاتحاد الأوروبي بخلاف أولئك الهولنديين والبلجيكيين.