روسيا: قلقون من الوضع في القدس وندعو الأطراف لضبط النفس

عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلق موسكو بشأن الوضع فيما يتعلق بالمسجد الأقصى في القدس.

ودعت الخارجية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

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وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مئات المستوطنين الإسرائيليين دخلوا إلى المسجد الأقصى وأدوا طقوسا يهودية في باحاته، تحت حماية العشرات من قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد. كما أفادت الوكالة أيضا بأن طائرات إسرائيلية شنت في ساعة مبكرة اليوم سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يذكر أن محيط المسجد الأقصى يشهد منذ يوم الجمعة الماضي، مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث العنف التي تسببت في إشعال حرب غزة قبل نحو عام.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة، في أحدث تصاعد للعنف والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وحاولت قوات الشرطة الإسرائيلية منذ الأحد، اقتحام ساحات المسجد الأقصى، بعد يومين من الاشتباكات مع الفلسطينيين.