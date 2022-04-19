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صف من المقابر.. صور جوية لبلدة أوكرانية تكشف مشهداً رهيباً

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مقبرة جماعية في بلدة إيربين الأوكرانية (رويترز)
مقبرة جماعية في بلدة إيربين الأوكرانية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

صف من المقابر.. صور جوية لبلدة أوكرانية تكشف مشهداً رهيباً

دبي - العربية.نت

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وسط تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن "مجازر وجرائم حرب" ترتكب في القتال والمعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية، أظهر مقطع مصور نشر حديثاً مقبرة جماعية في بلدة شمال أوكرانيا.

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وأظهر مقطع التقط بطائرة بدون طيار أمس الاثنين، عشرات المقابر الجديدة لأولئك الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية في بلدة إيربين شمال البلاد..

3 صفوف من القبور

فقد كشف المقطع ما لا يقل عن ثلاثة صفوف جديدة من القبور، كان معظمها مكتوباً عليه تاريخ الوفاة بعد 24 فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت عائلة جاءت لدفن أحد أفراد أسرتها يوم الاثنين أن قريبها قتل على يد القوات الروسية أثناء احتلالها لإربين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

اتهامات أوكرانية

يذكر أنه مع استعادة معظم البلدات والقرى المحيطة بكييف، الأسبوع الماضي، اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب "مجازر وجرائم حرب"، معلنة اكتشاف عدة مقابر جماعية. ما أثار موجة من الإدانات والانتقادات الدولية لا سيما تجاه ما شهدته بلدة بوتشا، الواقعة شمال غربي العاصمة، والتي استقطبت اهتماما دوليا واسعا على مدى الأيام الماضية.

مقبرة جماعية في بلدة إيربين الأوكرانية (رويترز)
مقبرة جماعية في بلدة إيربين الأوكرانية (رويترز)

في المقابل، نفت موسكو مرارا تورطها بأي استهداف للمدنيين أو ارتكاب "مجازر"، متهمة أوكرانيا بتدبير تلك الإشاعات بهدف تشويه سمعتها.

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