ألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا: ندعو روسيا لوقف الحرب

رحبت ألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، اليوم الأربعاء، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في أوكرانيا، داعية روسيا لوقف الحرب والامتثال للقانون الدولي.

وقبل أسبوع، صنف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة"، خلال زيارته التي أجراها الأربعاء الماضي إلى مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف.

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وقال خان في تصريحات صحافية، إن المحكمة الجنائية الدولية لديها "أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل في اختصاصها في أوكرانيا"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

فيما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" ارتكبتها القوات الروسية خلال الصراع الدائر في أوكرانيا.

في السياق، التقى خان بالمدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، في العاصمة كييف.

واتفق الاثنان على "تعميق المشاركة وزيادة تعزيز الشراكات"، وكانا "حاسمين لتحقيق المساءلة" عن الجرائم الدولية المحتملة المرتكبة في أوكرانيا.

وأعلنت النائبة العامة الأوكرانية في 3 أبريل/نيسان الماضي، العثور على 410 جثث تعود لمدنيين، في مدينة بوتشا، بعد استعادة السيطرة عليها مؤخرا من قبل الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو نفت هذه الاتهامات.

يذكر أنه في 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​.