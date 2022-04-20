اقتراح روسي جديد للقوات الأوكرانية بمصنع آزوفستال.. ما هو؟

أصدرت وزارة الدفاع الروسية اقتراحاً جديداً للقوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب لإلقاء السلاح الأربعاء، مشيرة إلى عدم قبول أي جندي أوكراني العرض نفسه الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الروسية ستلتزم بوقف إطلاق النار في منطقة آزوفستال أثناء سريان الاقتراح اعتباراً من الساعة 14.00 بتوقيت موسكو (11.00 بتوقيت غرينتش) في 20 أبريل، وفق رويترز.

مادة اعلانية

أتى ذلك بعد أن قال ميخائيلو بودولياك، وهو مستشار رئاسي أوكراني، في وقت سابق الثلاثاء على تويتر، إن موسكو قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

استسلام أكثر من ألف

يذكر أنه منذ بدء حصار ماريوبول مطلع مارس الفائت دعت روسيا القوات الأوكرانية مراراً إلى إلقاء أسلحتها.

واستسلم أكثر من ألف جندي أوكراني الأسبوع الماضي لكن مئات آخرين، بحسب الانفصاليين الموالين لموسكو، ما زالوا يتمركزون في مصنع آزوفستال الضخم حيث يقاومون بشراسة، وفق فرانس برس.

فيما قال مسؤول عسكري من انفصاليي دونيتسك إدوارد باسورين إن "مجموعات هجومية" مدعومة بالمدفعية والطيران الروسي شنت هجوماً على آزوفستال، حسب تعبيره.

وأكد باسورين عبر التلفزيون الروسي أنه لا يوجد أي مدني في هذه المنطقة الصناعية، خلافاً لما يقوله المقاتلون الأوكرانيون في الموقع.