البنتاغون: روسيا أدخلت 4 كتائب جديدة للأراضي الأوكرانية

فيما تجري معارك عنيفة في ماريوبول ومدن شرق أوكرانيا، كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات الروسية أدخلت 4 كتائب جديدة الى الأراضي الأوكرانية، وهي من القوات التي تمّ إعادة تجهيزها.

وأضاف في حديث مع الصحافيين، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تعمل الآن أكثر من قبل على تنسيق العمليات الجوية والبرية، مشيراً إلى أن هذا ما فشلت في فعله خلال معركة كييف وتشيرنييف.

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إلى ذلك، قال إن القوات الروسية تركّز هجومها الحالي في منطقة شرق وجنوب ايسييوم، لافتاً إلى أنها ضربت القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وتحاول وصل المحور من ايسييوم إلى ماريوبول التي كثفت القصف عليها، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

قطع غيار للطائرات

في حين تواجه القوات الأوكرانية بقوة محاولات التقدّم الروسية، حيث أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى قواتها الجوية بعدما تسلمت قطع غيار لها من الخارج.

وقال المسؤول إن الأجواء الأوكرانية تتنازعها القوات الأوكرانية مع الطيران الروسي، الذي ما زال يتحاشى الدخول إلى الأجواء الأوكرانية وإن فعل يكون لوقت قصير.

وصول أسلحة أميركية

إلى ذلك، أضاف أن الولايات المتحدة أرسلت 4 رحلات من الأسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وعليها مدافع هاويتزر، مشيراً إلى أن المزيد سيصل خلال الساعات المقبلة.

وأفاد أيضاً أن واشنطن بدأت تسليم الأوكرانيين ما مجموعه 40 ألف طلقة مدفعية لهذه المدافع، فيما عمليات التدريب على المدافع بدأت ولن تستمر طويلاً.