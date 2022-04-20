الدفاع الروسية: قصفنا 1053 هدفاً في أوكرانيا ليلاً

فيما تدخل العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية يومها الـ 56، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قصفت 1053 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليل ودمرت 106 مواقع إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التي تم ضربها 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية، وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية.

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مقتل 40 عنصراً أوكرانياً

كما أشار إلى القضاء على حوالي 40 عنصراً أوكرانياً، وتدمير 7 آليات عسكرية، نتيجة لاستهداف نقاط بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسليوفكا، بصواريخ عالية الدقة.

إلى ذلك، أعلن أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة، واعترضت صاروخين من نوع "توتشكا-أو" في منطقة دونيتسك.

مرحلة جديدة

أتت تلك الضربات بعدما أعلنت الوزارة أمس الثلاثاء، أنها بدأت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في الشرق الأوكراني، من أجل تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمردين موالين لموسكو شرق أوكرانيا.

فيما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف تلك المرحلة بالمهمة جداً، وسط توقعات غربية وأوكرانية أن تشهد تلك المناطق قتالا عنيفا بين الروس والأوكران.

ومنذ انسحابها من محيط العاصمة كييف مطلع الشهر الحالي (أبريل)، أعلنت القوات الروسية أنها ستركز عملياتها شرقي البلاد، الذي يتمتع بأهمية كبرى بالنسبة لموسكو، إلا أن ساعة الصفر لم تنطلق على ما يبدو إلا قبل يومين.

يشار إلى أن الشرق الأوكراني ولاسيما إقليم دونباس يعتبر مهما بالنسبة للروس، لأن السيطرة عليه ستسمح بتحرك القوات الروسية بسهولة بين تلك المناطق والجنوب، تحديدا شبه جزيرة القرم التي ضمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.