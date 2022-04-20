برلين: دول البلطيق عازمة على التصدي لروسيا

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن دول البلطيق عازمة على التحرك معاً، مؤكدة وقوف ألمانيا إلى جانبها.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أن دول البلطيق لطالما استشعرت تهديدا من جانب روسيا.

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كذلك، تعهدت الوزيرة بتقديم دعم أكبر لدول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

"سندافع عن حلفائنا"

وقالت بيربوك في وقت سابق اليوم قبل مغادرتها في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى دول البلطيق الثلاثة: "نحن مستعدون لبذل مزيد من الجهود لضمان سلامة شركائنا".

كما أكدت دون ذكر تفاصيل "في حالة الطوارئ سندافع عن كل سنتيمتر مربع من منطقة تحالفنا المشترك"، مضيفة أن الجيش الألماني يقوم بالفعل بدور قيادي في إطار تواجد حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتخشى دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي، وكانت من آخر الدول التي انضمت لحلف الأطلسي بعد توسعه عام 2004، من أن ترد موسكو على خطوة توسع الناتو وانضمام فنلندا والسويد إليه لزيادة الضغط على الروس جراء عمليتهم العسكرية في أوكرانيا، على أراضي إحدى تلك الدول، في سيناريو شبيه بالسيناريو الأوكراني.