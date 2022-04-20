رسميا.. القضاء البريطاني يسمح بتسليم أسانج إلى أميركا

سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، رسمياً بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

إلى هذا، أصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمراً رسمياً بالتسليم وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

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فيما تريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لاسيما في العراق وأفغانستان.

عقوبات تصل 175 عاما

وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.

في 14 آذار/مارس، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.

زواج في الزنزانة

وقبل 3 أسابيع، تزوج مؤسس موقع ويكيليكس، من شريكته التي يرتبط بها منذ فترة طويلة في سجن شديد الحراسة في العاصمة البريطانية لندن.

وكان أسانج وموريس قد حصلا العام الماضي على تصريح بالزواج، وحضر حفل الزفاف أربعة ضيوف، إضافة إلى شاهدين رسميين وحارسين.

فيما يواجه أسانج لائحة اتهام من 18 تهمة من الحكومة الأميركية، التي تتهمه بالتآمر لاختراق قواعد البيانات العسكرية للحصول على معلومات حساسة تتعلق بحربي أفغانستان والعراق، ونشر المعلومات على موقع ويكيليكس.