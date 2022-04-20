زيلينسكي: انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي أولوية

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي أولوية، مشيراً في مؤتمر صحافي مشترك في كييف، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على ضرورة استمرار العقوبات على روسيا لمنع تمويل الحرب.

وجدد زيلينسكي المطالبة أيضاً بحظر واردات الطاقة من روسيا، بالإضافة لاستمرار دعم بلاده للحصول على الأسلحة للدفاع عن نفسها، على حد قوله.

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"دمار فظيع"

بدوره، أوضح رئيس المجلس الأوروبي أن ما شاهده من دمار "فظيع"، لافتاً إلى ضرورة محاسبة من قام به.

وكان رئيس المجلس الأوروبي التقى بالرئيس الأوكراني في كييف، اليوم الأربعاء، وقال مكتب زيلينسكي في بيان إنهما ناقشا العقوبات المفروضة على روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا والإجابات التي قدمتها أوكرانيا للاستبيان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.

زيارة سابقة

أتت تلك الزيارة المفاجئة، بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر (أبريل 2022) من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية.

وكان ميشيل اعتبر في تصريحات عدة سابقة أنه لابد من هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطف الاتحاد والمجلس الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بحق موسكو من أجل دفعها إلى وقف ما وصف بالغزو، ما رفع منسوب التوتر إلى حد غير مسبوق في أوروبا، وسبب امتعاضاً دولياً واسعاً.

كما استدعت تلك العملية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".