.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الدفاع الصيني لنظيره الأميركي: تايوان جزء منا

  • الخط
وزير الدفاع الصيني (فرانس برس - أرشيفية)
وزير الدفاع الصيني (فرانس برس - أرشيفية)

وزير الدفاع الصيني لنظيره الأميركي: تايوان جزء منا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الدفاع الصيني، وي في نغ، أن العسكريين الصينيين سيحافظون بحزم على سيادة الصين وأراضيها.

وشدد في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، على أن تايوان جزء من الصين وهي حقيقة لا يمكن لأحد أن يغيرها.

تايوان تصدر "دليل بقاء" للمدنيين في حال غزت الصين الجزيرة الأخيرة تايوان تصدر "دليل بقاء" للمدنيين في حال غزت الصين الجزيرة

كذلك، قال إن الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم استخدام القضية الأوكرانية لتهديدها.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية تضغط واشنطن على الصين لاتخاذ موقف واضح من روسيا، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال ساعدت موسكو بالالتفاف على العقوبات.

حرب أوكرانيا تحيي المخاوف

فقد أحيت حرب أوكرانيا المخاوف في تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.

ومع بداية الحرب في أوكرانيا، دعت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، حكومتها إلى البقاء في "حالة تأهب قصوى" ضد ما وصفته بـ "الحرب المعرفية" وجهود التضليل من قبل القوى الأجنبية، التي تهدف إلى "استخدام التوترات في أوكرانيا لإذكاء الذعر وعدم الاستقرار في تايوان".

في حين كثف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تحذيراته لتايوان بعدم السعي للاستقلال عن الصين، وهو ما يشبه تهديدات ومطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لأوكرانيا التي طالبها بعدم الحياد والبعد عن توسيع شراكاتها مع الغرب.

دليل طوارئ

يذكر أن الجيش التايواني أصدر كتيبا الأسبوع الماضي، يحتوي على معلومات يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة طبيعية، ما اعتبره محللون "ضمن استعدادات الجزيرة لأي عمل عسكري صيني بعد السيناريو المشابه في الحرب الروسية الأوكرانية".

دبابات عسكرية تايوانية - أرشيفية فرانس برس
دبابات عسكرية تايوانية - أرشيفية فرانس برس

ويوجّه هذا الدليل المستوحى من كتيبات مماثلة نشرت في السويد واليابان السكان حول طريقة العثور على ملاجئ باستخدام تطبيقات هاتفية وطريقة التعرف على صفارات الإنذار من الغارات الجوية وطريقة التصرف في حال حدوث قصف أو كارثة طبيعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل انتهكت القوات الروسية معايير السلامة في محطة تشيرنوبل النووية؟ هل انتهكت القوات الروسية معايير السلامة في محطة تشيرنوبل النووية؟
اكتشف المزيد