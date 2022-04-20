وصل قلب كييف.. رئيس المجلس الأوروبي ينشر صورة معبرة!
بصورة معبرة من قلب العاصمة كييف، وفي اليوم الـ 56 من العملية العسكرية الروسية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وصوله إلى أوكرانيا.
وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية، قائلا "في قلب أوروبا الحرة والديمقراطية".
In Kyiv today.— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
فيما أظهرت الصورة ميشيل بثياب غير رسمية، على رصيف محطة قطار، معانقاً مواطنة أوكرانية لم يعرف إن كانت ضمن وفد المسؤولين الرسمي الذي استقبله.
زيارة أولى سابقة
أتت تلك الزيارة المفاجئة، بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر (أبريل 2022) من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية.
وكان ميشيل اعتبر في تصريحات عدة سابقة أنه لابد من هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم.
يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطف الاتحاد والمجلس الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بحق موسكو من أجل دفعها إلى وقف ما وصف بالغزو، ما رفع منسوب التوتر إلى حد غير مسبوق في أوروبا وامتعاضاً دولياً واسعاً.
كما استدعت تلك العملية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".
-
صورة قد توقعك بالفخ كما حصل مع ترمب.. نصيحة من تيك توك!تنقية البيانات الوصفية تعد أمراً مهماً في علم الاتصالات يحميك من مواقف خطرة تكنولوجيا
-
جديد خطف محاسب من "بطلوع الروح" بلبنان.. هل أرادوا إلهام شاهين؟لا تزال قضية خطف المواطن المصري صادق روماني صادق جبرائيل، خلال تصوير حلقات من مسلسل "بطلوع الروح" الذي يشارك فيه كبار الممثلين، في منطقة بعلبك شرق ... ثقافة وفن
-
منافس شرس لانستغرام.. والمستخدمون: سنختاره عن الباقين!يسمح لك بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية تكنولوجيا