وصل قلب كييف.. رئيس المجلس الأوروبي ينشر صورة معبرة!

بصورة معبرة من قلب العاصمة كييف، وفي اليوم الـ 56 من العملية العسكرية الروسية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وصوله إلى أوكرانيا.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، أنه وصل إلى العاصمة الأوكرانية، قائلا "في قلب أوروبا الحرة والديمقراطية".

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

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فيما أظهرت الصورة ميشيل بثياب غير رسمية، على رصيف محطة قطار، معانقاً مواطنة أوكرانية لم يعرف إن كانت ضمن وفد المسؤولين الرسمي الذي استقبله.

زيارة أولى سابقة

أتت تلك الزيارة المفاجئة، بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر (أبريل 2022) من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية.

وكان ميشيل اعتبر في تصريحات عدة سابقة أنه لابد من هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطف الاتحاد والمجلس الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بحق موسكو من أجل دفعها إلى وقف ما وصف بالغزو، ما رفع منسوب التوتر إلى حد غير مسبوق في أوروبا وامتعاضاً دولياً واسعاً.

كما استدعت تلك العملية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".