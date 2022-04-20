"نبأ سار للغاية" عن محطة تشيرنوبل.. الوكالة الذرية تعلن

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشيرنوبل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي إن هذا التطور "نبأ سار للغاية"، وفق رويترز.

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كما أضاف غروسي أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.

سرقة مواد إشعاعية

يشار إلى أنه في وقت سابق من أبريل، أفادت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة أن القوات الروسية التي سيطرت على محطة تشيرنوبل سرقت مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، لافتة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرضوا لها.

وأوردت الوكالة على فيسبوك أن القوات الروسية نهبت مختبرين في المنطقة، مشيرة إلى أن الروس دخلوا منطقة تخزين وسرقوا 133 مادة شديدة الإشعاع.

كما حذرت من أن "التعرض لهذه الإشعاعات ولو بنسبة قليلة فتاك"، وفق فرانس برس.

أسوأ كارثة نووية

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي.

وعلى مدى شهر ونيّف سيطرت هذه القوات على المنطقة التي تشهد نشاطاً إشعاعياً كبيراً، لتعود وتخرج منها في 31 مارس الفائت.

وشهدت محطة تشيرنوبل عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.