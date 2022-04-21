إصابة 8 فلسطينيين باشتباكات مع قوات إسرائيلية في المسجد الأقصى

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة 8 فلسطينيين في اشتباكات جديدة مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وتستمر التوترات منذ أيام بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

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وقالت الشرطة في بيان صباح الخميس، إن "عشرات من مثيري الشغب ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة من المسجد الأقصى" على الشرطة.

وأوضحت أنها اعتقلت سبعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية يشتبه في مشاركتهم في "حوادث عنف"، بحسب وصفها، الأربعاء، في الساحة.

ويتركز التوتر في القدس في محيط الأقصى احتجاجا على ما يقوم به مستوطنون من "زيارات" لباحات المسجد تتم في أوقات محددة وضمن شروط لممارسة طقوس يهودية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون ودول المنطقة استفزازا.

وكانت منظمات يهودية متطرفة دعت إلى مسيرة كبيرة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية "استفزازاً".

وتجمّع أكثر من ألف متظاهر يرفعون الأعلام الإسرائيلية بعد الظهر في ساحة بالقرب من دار البلدية قبالة البلدة القديمة.

وذكر مراسلون في المكان أن الشرطة منعت دخول هؤلاء المتظاهرين إلى باب العمود، وعدد كبير منهم من أنصار النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير الذي أمر رئيس الوزراء نفتالي بينيت الشرطة بمنعه من دخول البلدة في وقت سابق الأربعاء.